Hurda indirimine artış köprü cezasına af geldi

Miray ÇİMEN

Ekonomide torba teklif dün Meclis’e sunuldu. Teklife göre, 1 Ocak’tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçenlerin cezaları iptal edilecek. Teklif, ödenen cezaların geri iadesinin de önünü açacak. 20 maddelik ‘Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM’ye sunuldu. İşte teklifin ayrıntıları:

MADENLERE DESTEK

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için birden fazla yeni ruhsat talep edilebilecek.

- Kamunun yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği sebebiyle oluşan maliyet artışlarına destek verilecek.

- Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 1 Ocak 2019’dan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilatından, yapılmış itirazlar ve açılmış davalardan feragat edilmesi halinde vazgeçilecek. Tahsil eden cezalar 1 ay sonra iade ya da reddedilebilecek.

ÖTV indirimi 15 bin liraya çıkarılacak

Bir diğer önemli düzenleme de hurda araçta. 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, TIR çekicisi gibi araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı yeni araç alımında ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkacak.

Hapis cezası 2021’e ertelendi

1 Temmuz 2019’da yürürlüğe girmesi beklenen ve ticari olarak kıyılmış tütün doldurup satanlara 3 yıldan 6 aya kadar hapis cezası verilmesi düzenlemesi 1 Temmuz 2021’e ertelendi.