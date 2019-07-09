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İş kurmak isteyen kadınlara faizsiz kredi desteği

İş kurmak isteyen kadınlara faizsiz kredi desteği

İş kurmak isteyen girişimci kadınlara Aile Bakanlığı'ndan büyük fırsat. Bakanlık, hayata geçirdiği projeyle 15 bin lira faizsiz kredi desteği imkanı sağlıyor. Peki faizsiz kredi imkanından faydalanabilmek için gereken şartlar neler? İşte faizsiz kredi desteği için yapmanız gerekenler...

Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara, 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme alınmıyor. Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapabiliyor.
 
UZUN VADE İMKANI
 
Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ofisine başvurmak yeterli. Proje uygun bulunursa, 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi.
 
BAŞARILI OLAN HİBEYİ ALIR
 
Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 eşit taksitler halinde ödeyecek. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında açılan işyerinde, en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.
 
ŞARTLAR NELER
 
Faizsiz kredi desteğinden şu şartları taşıyanlar yararlanabiliyor:
 
- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık gelir almamak.
- İşin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak.
- Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden faydalanmamış olmak.
- Aktif esnaf olmamak.
- Bankadan kredi alamıyor olmak.
 
(Güneş)

 

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