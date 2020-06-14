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  3. Hububatta da 'sözleşmeli tarım'
14 Haziran 2020 Pazar 03:34 | Son Güncelleme:

Hububatta da 'sözleşmeli tarım'

Hububatta da 'sözleşmeli tarım'

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, hububat üretiminde uygulanacak ‘sözleşmeli tarım' modelini Bursa'da tanıttı.

Alkan, pancardaki 100 yıllık sözleşmeli tarım modelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘1 metrekare dahi ekilmemiş tarım arazisi kalmayacak’ talimatından sonra hububat, ayçiçeği ve bakliyat gibi diğer ürünlerde de uygulayacaklarını söyledi.

KONTROL MEKANİZMASI

Uygulanmak istenen modelle kontrol mekanizması kurduklarını kaydeden Alkan, modelin Türkiye ve Türk çiftçisine büyük katkılar sağlayacağını inandığını kaydetti.

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