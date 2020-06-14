Hububatta da 'sözleşmeli tarım'

Alkan, pancardaki 100 yıllık sözleşmeli tarım modelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘1 metrekare dahi ekilmemiş tarım arazisi kalmayacak’ talimatından sonra hububat, ayçiçeği ve bakliyat gibi diğer ürünlerde de uygulayacaklarını söyledi.

KONTROL MEKANİZMASI

Uygulanmak istenen modelle kontrol mekanizması kurduklarını kaydeden Alkan, modelin Türkiye ve Türk çiftçisine büyük katkılar sağlayacağını inandığını kaydetti.