Hububat destekleri ne zaman ödenecek? 2019 çiftçi destek ödemeleri ne zaman?

Hububat destekleri ne zaman ödenecek? merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi destek ödeleri bu yıl ne zaman ödenecek araştırılıyordu. Yağlı tohum ve hububatta çiftçiye ödenmeyen yüzde 30'luk desteğin ne zaman ödeneceği belli oldu. Desteğin Kurban Bayramı'ndan önce verileceği açıklanmıştı. Hububat destekleri ne zaman ödenecek? diye merak edenler için 2019 çiftçi destek ödemelerine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor..

HUBUBAT DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1 milyon 200 bin liralık hububat yağlı tohum destekleri bugün ödenecek.

Bakanlık tarafından "Diliyoruz ki afetlerde zararımız olmasın. Olmaması için bizim 'Tarım Sigortaları Sistemi'miz var. TARSİM'e giren herkesin A'dan Z'ye bütün zararları karşılanıyor. Çünkü TARSİM sigortasının kapsamında doğal afet var. Bunun olmaması durumunda devlet, az da olsa zararın tamamını karşılamasa da yardım yapmaya çalışıyor.

Tarım alanında tüm paydaşlara sms attık. Eğer 'Varsa bir fikrin gel bize bildir' dedik. Herkes fikrini siteye girip, 'tarımda iller böyle olmalı' tarzında fikirlerini bize gönderiyorlar. Şu ana kadar 5 binin üzerinde fikir bize ulaştı. Böylelikle hem fikir hem de proje kütüphanesi oluşturmuş oluyoruz. Bu aslında gelecek nesillere de bırakacağımız ciddi bir birikim. Tarım Şurası'da 21 tane çalışma grubumuz var. Bunların hepsi konusuna göre o çalışma gruplarına gidiyor. Bu fikirler tartışılıyor. Önemli fikirleri de bu çalışma gruplarına dahil etmeye çalışıyoruz." açıklaması yapıldı.