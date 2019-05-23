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  3. Huawei'nin işletim sistemi sonbahara kadar hazır

Huawei'nin işletim sistemi sonbahara kadar hazır

Huawei'nin işletim sistemi sonbahara kadar hazır

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Google’ın yasak kararının ardından harekete geçti. Firma kendi işletim sisteminin sonbahara kadar hazır olacağını açıkladı. 

Çinli telefon üreticisi Huwei’den Google’a karşı yeni hamle. CNBC’e konuşan Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, kendi işletim sistemlerinin sonbahara kadar akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazır olacağını belirtti. Yu işletim sisteminin uluslararası piyasalar için 2020’de hazır olacağı bilgisini verdi.

ANDROID’LE UYUMLU 

Yeni işletim sistemi tüm Android uygulamalarıyla uyumlu olacak. ABD Ticaret Bakanlığı dün Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Yasak uygulansa bile 4 milyon Huawei kullanıcısı Türk bu yasaktan etkilenmeyecek. 

BİR DARBE DE MICROSOFT'TAN

Japon teknoloji şirketi ssPanasonic de ABD’nin kara listeye aldığı Huawei’ye bazı parçaların satışını durdurdu. Şirket yaptığı açıklamada, ABD’nin uygulamaya koyduğu yasak çerçevesinde Huawei ve 68 bağlı ortaklığıyla işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca ABD'li teknoloji devi Microsoft'un online mağazası üzerinden satılan Huawei'nin dizüstü bilgisayar modelleri, satış listesinden çıkarıldı.

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