Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı

Huawei'ye uygulanacak ambargo ile ilgili bir süredir gözler ABD'nin üzerinde. Ancak dün ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Huawei'ye uygulanan yaptırımların 90 gün erteleneceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

ABD'nin bu geri adımı atmasındaki neden ABD merkezli telekom şirketlerinin Huawei'ye bağımlı olması. Bu durumu doğrulayan Ross, 90 günlük erteleme süresinin gerekli olduğunu vurguladı ve bu yönde bir karar alındığını kaydetti.

Ross, yaptığı açıklamada telekom şirketlerinin Huawei'ye olan bağımlılıklarından kurtulmaları adına 90 gün daha ek süre tanıdıklarını belirtirken, bu süreyi telekom şirketlerinin iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ABD Ticaret Bakanı, bakanlığın Huawei'nin 46 iştirakinin daha listeye eklenmesine karar verdiğini sözlerine ekledi.

Diğer yandan telefon sahipleri için önemli bir uyarımız daha var: Huawei telefonlar EMUI 9.1 güncellemesi alıyor. Pek çok performans iyileştirmesi, GPU Turbo 3.0 desteği ile telefonları değiştirecek güncelleme bakın hangi telefonlara yüklenebiliyor?