Huawei CEO'su Zhengfei: Zafer bizim olacak

Huawei CEO'su Ren Zhengfei Çin basınına ABD ile yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel izleyici kitlesine yönelik olarak, Huawei’nin ABD’ye bağlı olmadığını ve Çinli şirketin ABD’nin yasağı konusunda endişeli olmadığını söyleyen Zhengfei, “Zafer bizim olacak” dedi.



“ÇİN’İN GELİŞMEKTE, BAŞARILI VE GÜÇLÜ OLDUĞUNDAN EMİN OLMALIYIZ”

Asıl kaygısının, beşeri bilimler de dahil olmak üzere Çin'deki eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyleyen Ren, Huawei’nin zaten her yerden en üst düzey yetenekleri çekebildiğini vurgulayarak, "Çin’in gelişmekte, başarılı ve güçlü olduğundan emin olmalıyız” dedi.



“KIZIM HAPİSHANEDEN DOKTORASINI TAMAMLAYIP ÇIKACAK”

ABD ile Huawei arasında yaşanan kriz sonucu tutuklanan kızı Meng Wanzhou'nun hapse girmesinin beklendiğini belirten Zhengfei, bundan endişe duymadığını, aynı zamanda Kanada’da Huawei'nin üst düzey yöneticisi olan Wanzhou’nun eğitimine hapishanede de devam ederek doktorasını tamamlayarak çıkacağına inandığını belirtti. Ren Zhengfei, “Endişelenmiyorum, çünkü kızım da çok iyimser. Kendi kendine çalışabilen bir insan. Cezaevinde doktor olacak ve hapishaneden bir doktora derecesi tamamlamış olarak çıkacak” dedi.

(İHA)