HSBC 4 bin kişiyi işten çıkaracak

HSBC 18 ay önce göreve başlayan tepe yöneticisi John Flint'i gönderdi, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Konuyla ilgili kaynaklar Flint'in ayrılmasındaki ana etkenin bankacılık devinin yönetim kurulu başkanı Mark Tucker ile aralarındaki fikir ayrılığı olduğunu belirtiyor. Flint'in bankanın karlılığını yükseltmek için maliyetleri kısmada ve üst yöneticilere gelir hedefi koymada çekimser davranmasının bu fikir ayrılığına neden olduğu belirtiliyor.

650-700 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK

Ayrılık haberiyle birlikte gelen bankanın toplam iş gücünün yüzde ikisine tekabül eden bu kesintilerin daha çok yönetici pozisyonlarında yapılacağı açıklanırken, şirketin finans direktörü Ewen Stevenson işten çıkarılanlara 650-700 milyon dolar civarında tazminat ödeneceğini belirtti.

Banka yönetimdeki ayrılığı şirketin altı aylık performansını açıklarken duyururken dümene geçici olarak HSBC'nin küresel ticari bankacılık bölümünün başındaki Noel Quinn geçti.

Kârının yüzde 80'inin Asya operasyonlarından elde eden bankacılık devi ticaret savaşları ve anlaşmasız Brexit ihtimali nedeniyle ekonomik seyrin olumsuz olacağı tahmininde bulundu.

HUAWEİ BAĞLANTISI

Flint'in ayrılış Çin medyasının bankanın Huawei Finans Direktörü Meng Wanzhou'nun Kanada'da tutuklanmasında rolü olduğu iddiasıyla banka hakkında yaptığı olumsuz haberlerden sonra gelmesi de dikkat çekti.

Çinli Global Times gazetesi cuma günün yayınladığı editöryal makalede HSBC'nin ABD'li otoritelerle işbirliğine gitme hatasına düştüğünü ve ceza ile karşı karşıya kalabileceğini yazdı.

Tucker bankanın Çin'de kara listeye alınıp alınmadığı sorusuna "Çin'deki operasyonlarımız normal bir şekilde devam ediyor" cevabını verdi.

HSBC'nin geçen yılın ilk altı ayında 10,71 milyar dolar olan kârı bu yılın aynı döneminde 12,4 milyar dolara yükseldi.