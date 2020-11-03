HSBC: İstanbul'un dünyadaki önemi artacak

HSBC Grubu küresel büyümenin merkezi büyük şehirlerin bugünü ve geleceğini analiz eden şehir raporlarına göre; İstanbul’un dünya ekonomisindeki yeri yükselecek. İstanbul, güçlü yanları ve yatırımların etkisiyle, küresel ekonomide daha önemli bir konuma gelecek. HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “İstanbul, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü ve çok yönlü ekonomilerinden biri” dedi. Raporda, şu bilgiler yer aldı:

• Türkiye’yi tercih eden tedarikçi oranı yüzde 4’ten yüzde 9’a yükseldi.

• 2019’da ‘en fazla tedarik sağladığınız ilk 3 ülke’ sorusuna AB merkezli şirketlerin yüzde 14’ü Türkiye yanıtı verirken bu oran yüzde 30’a çıktı.

• İstanbul ekonomisi OECD’deki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri.

• Teknoloji odaklı firma sayısı bakımından dünyanın ilk 50 şehri arasında.