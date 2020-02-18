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  3. HSBC batıyor mu? 35 bin kişiyi işten çıkarıyor

HSBC batıyor mu? 35 bin kişiyi işten çıkarıyor

HSBC batıyor mu" 35 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarından 3 yıl içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

Bankadan 2019 yılına ilişkin faaliyet bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada, HSBC’nin geçen yıl vergi öncesi karının yüzde 33,9 azalarak 13,35 milyar ABD dolarına gerilediği kaydedildi.

Açıklamada bankanın Avrupa operasyonlarında yatırım ve ticaret bankacılığı alanında toplam 7,3 milyar dolarlık borcun silindiği, bunun geçen yılın karındaki azalışta etkili olduğu belirtildi.

HSBC açıklamasında ayrıca koronavirüs salgınının, bankanın Asya’daki performansı üzerine baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Avrupa’da hedeflenen performansın altında seyreden operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık maliyet kesintisine gidilmesine gidilmesinin planlandığı da belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn ise gelecek 3 yıl içerisinde bankanın küresel operasyonlarında çalışanların sayısının yüzde 15 seviyesinde azaltılabileceğini söyledi.

Planın uygulanmasıyla bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısı 235 binden 200 bine düşmüş olacak.

(AA)


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