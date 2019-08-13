Hong Kong'daki protestolar kripto para piyasasını da vurdu: En büyük 100'den 77'si geriledi

Kripto para birimleri piyasalarında etkili olan düşüş eğilimine rağmen, deVere Group CEO Nigel Green, Çin para birimindeki değer kaybının "Bitcoin´in bir güvenli liman oldğunu gösterdiğini" belirterek, Bitcoin fiyatının satın alma baskısıyla desteklenerek "haftalar içinde" 15 bin dolara yükselebileceğini öngördü.

Green, deVere Group´un müşterilerine gönderilen notta şu değerlendirmeyi yaptı:

"Küresel hisse senedi piyasaları, Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşının güçlenmesiyle Çin yuanındaki değer kaybına bağlı olarak düşerken, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin yüzde 10 değer kazandı. Bu bir tesadüf değil, tam aksine, piyasa belirsizliği durumunda Bitcoin´in bir güvenli liman haline geldiğini gösteriyor."

Green, "dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimlerin artmasıyla" Bitcoin ve benzeri varlıklara yönelik sermayenin artacağını belirterek, söz konusu alım baskısıyla Bitcoin´in "haftalar içinde" 15 bin dolara yükselebileceğini belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 2 4saatte yüzde 1.61 düşüşle 11 bin 193 dolara geriledi ve 200 milyar 80 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.5´ini oluşturdu.

Toplam 2,443 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 77´sinde görülen düşüş eğilimine yüzde 18.01 ile 96´ncı sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 birimden de son 24 saatte yüzde 1.40 ile yalnızca Bitcoin Cash yükseldi.

Bitocin´deki değer kaybına paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.7 düşüşle 291 milyar 885 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 43 milyar 999 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.61

2.Ethereum yüzde 1.28

3.Ripple yüzde 0.88

5.Litecoin yüzde 2.23

6.Binance Coin yüzde 0.65

7.Tether yüzde 0.08

8.EOS yüzde 1.99

9.Bitcoin SV yüzde 0.99

10.Monero yüzde 2.13 düşerken

4.Bitcoin Cash yüzde 1.40 yükseldi.