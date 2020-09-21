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  • Honda'dan TOGG'a sürpriz isim: Murat Akdaş transfer edildi
21 Eylül 2020 Pazartesi 10:21 | Son Güncelleme:

Honda'dan TOGG'a sürpriz isim: Murat Akdaş transfer edildi

Honda'dan TOGG'a sürpriz isim: Murat Akdaş transfer edildi

Yerli otomobil TOGG'da üretim sorumluluğu görevi için Honda'dan Murat Akdaş transfer edildi.

Honda Türkiye Fabrika Direktörlüğü'nde görev alan Murat Akdaş, yerli otomobil TOGG'un inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetiminden sorumlu olacak.

AA'da yer alan habere göre, 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev alacak.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı.

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