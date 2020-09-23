'Hollywood'a da girdik, e-ticareti de öğrendik'

Bugünlerde bir yandan TEKNOFEST heyecanı yaşayan Türkiye’nin en iddialı gastronomi şehirlerinden Gaziantep, pandemi sonrasına hazırlanıyor. Aşı bulunduktan sonra yeni bir dünya kurulacağını öngören Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kendimize ‘lezzetin başkenti’ diyorduk, artık ‘sağlıklı lezzetin başkenti’ diyoruz” diyor ve ekliyor: “Koronaya karşı vücut direncini artıran inovatif yemekler geliştirdik.”

CHARLIZE THERON YEDİ



Oscar menüsüyle baklavanın Hollywood’un kadrajına girdiğinedikkat çeken Şahin, geçtiğimiz günlerde Oscarlı oyuncu Charlize Theron’un baklava için ‘yediğim en iyi tat’ dediğini de hatırlatıyor. Şahin, pandemi sonrasında Gaziantep’i gurme seyahat rotaları arasına sokmayı planladıklarını belirterek, İspanya’nın Bask bölgesinde, cheese cake’leriyle ünlü küçük bir kasaba olan San Sebastian’ı örnek göstererek, “Gaziantep neden San Sebastian olmasın…” diyor. Fatma Şahin’le Gaziantep’in yeni planlarını konuştuk.

Gastronomi, Gaziantep ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor değil mi?

Bizde büyük bir sanayi var. Ama sanayinin önemli bir kısmını da gıdaya dayalı sanayi oluşturuyor. Gastronomiyi tek başına düşünmüyoruz. Her şey topraktan başlıyor. ‘Bereketli Hilal’in ortasındayız. Mezopotamya’nın tahılı, Doğa Akdeniz’in mevyesi-sebzesi var. Burada ata tohumu ve baharat kütüphanesi yapacak şekilde bir altyapı oluşturduk. Hane bazlı gastronomi şu anda ekonomik olarak toplumun yarısını ilgilendiriyor. Gaziantep halkı her yıl büyüyen pastayla gastronominin ne anlama geldiğini; işimizi, aşımızı nasıl büyüttüğünü gördü ve kendini geliştirmeye başladı. Artık insanlar İstanbul’dan bile gelip Gaziantep’e yatırım yapıyor.

Peki şehirler arası trafik azalınca karantina dönemini nasıl geçirdiniz?

Karantina döneminde, pandemiden sonra yeni bir dünya kurulacağını gördük, restoranların güvenli hale gelmesi ihtiyacını farketttik. El dezenfektesinden odanın oksijenine kadar yapılması gerekenleri belirledik ve bu dönemi gerekli hazırlıkları yaparak değerlendirdik. “Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi” diye bir sertifika çıkardık. Şimdi müşteri bir restorana girerken kapıda ‘fıstık gibi’ sertifikası var mı diye bakıyor, varsa eğer güvenli bir şekilde içeri giriyor. Yeni normalle yeni şeyler söylemimiz gerekiyordu. Bu konuda da dersimizi çok iyi çalıştık. Terminolojimizi, söylemlerimizi değiştirdik. Eskiden ‘lezzetin başkentiyiz’ diyorduk, artık ‘sağlıklı lezzetin başkentiyiz’ diyoruz.

YENİ BİR SAN SEBASTIAN



Turist sayısı nasıl şu anda?

2019’da 5 milyon turiste ulaştık. 2021 hedefimiz 10 milyon. Burada büyük bir hazine var. Rekabetimiz komşularla değil, nasıl yeni bir San Sebastian olabiliriz, dünyaya nasıl açılırız diye bakıyoruz.

BU YIL ‘HASAT GÜNLERİ’



GastroAntep, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle ‘Hasat Günleri’ ismiyle düzenlendi.

KORONA MENÜSÜ: SUMAK SORBE



Sağlık için şehirdeki güvenlik önlemlerini artırdınız, başka neler yaptınız?

Koronavirüse karşı spesifik ürünlerimiz neler olabilir diye bir çalıştay yaptık. Ve 5 ürün belirledik. Dut suyu, nar, zahter, soğuk melengiç kahvesi ve sumak ekşisi. Bilim Kurulu bu 5 ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Biz de bu ürünlerle yeni inovasyonlar geliştirdik ve bir ‘Korona Yaz Menüsü’ oluşturduk. Mesela ‘Sumak Sorbe’yle oldukça iddialıyız.

Bunlar korona sonrası döneme hazırlık mı?

Aşı bulunup, her şey normalleştiğinde buna en hazır şehir olmak istiyoruz. GastroAntep Hasat Günleri de buna hazırlıktı. Yurtdışından gazeteciler, sosyal medya fenomenleri geldi.

ABD’YE GÜNLÜK BAKLAVA



Yakın zamanda ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron da yeni filminde baklava yediği sahneyi sosyal medyada paylaştı. Bunların şehrin tanıtımına etkisi oluyor değil mi?

Tabii... Biz Oscar menülerine baklavayı koyduk. Hollywood menülerine yuvalamayı, Ali Nazik’i koyduk. Şu anda günlük baklavamız Amerika’ya gidiyor. Yerel ürünlerimiz artık dijital marketlerle yerelden evrensele satışa başladı. Şimdi baklavacılar bana diyor ki, “Pandemiden hiç etkilenmedim, yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya devam ediyorum. Çünkü e-ticareti öğrendim”. Dolayısıyla her krizin fırsatları var.

‘GastroAntep’ kapsamında bir araya geldiğimiz Fatma Şahin, projelerini anlattı.

‘GAZİ’ OLMA HİKAYEMİZİ ANLATACAĞIZ



Şehir tanıtımlarında film ve dizilerin de etkisi oluyor, böyle düşünceleriniz de var mı?

Önümüzdeki sene Gaziantep’e ‘Gazi’ ünvanının verilişinin 100’üncü yılını kutlayacağız. Bizi gazi yapan çok güçlü bir hikayemiz var. Ve iyi bir filmle bunu bütün dünyaya anlatmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalara başlayacağız.