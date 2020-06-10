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  3. Hizmet sektörüne tanıtımda %50 katkı
10 Haziran 2020 Çarşamba 03:42 | Son Güncelleme:

Hizmet sektörüne tanıtımda %50 katkı

Hizmet sektörüne tanıtımda %50 katkı

Hizmet sektörünün Ticaret Bakanlığınca uygun görülen sanal ticaret heyeti, sanal fuarlara katılım ve işbirliği kuruluşlarının yapacağı sanal fuar organizasyonlarına destek verilecek.

Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. Uluslararası sanal fuarlara katılıma yönelik giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilecek. İş birliği kuruluşlarının giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destekten yararlanacak. 

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