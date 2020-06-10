Hizmet sektörüne tanıtımda %50 katkı

Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. Uluslararası sanal fuarlara katılıma yönelik giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek verilecek. İş birliği kuruluşlarının giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destekten yararlanacak.