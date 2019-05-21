Hibe ve teşvikler arttı, gençler patron oluyor

Özgül Öztürk

Dünyadan 50 Girişimcilik ekosistemini geliştirmek isteyen hükümet, verdiği teşvik ve desteklerle genç girişimcilerin önünü açıyor. KOSGEB genç girişimcilerin yeni açacağı işletmelere 2000 TL kuruluş desteği, 18.000 TL’ye kadar ofisi içi bilgisayar, mobilya, ofis donanımı ve yazılım programı desteği, 24’aya kadar kira ve personel desteği ve 30 bin TL’ye kadar geri ödemesiz teşvik imkanı sağlıyor. Bu desteklerin birçok girişimci tarafından bilinmediğine dikkat çeken KOBİ Türkiye Genel Müdürü Koray Aksu, “KOSGEB genç girişimcilere toplamda 50.000 TL geri ödemesiz hibe veriyor. Ancak gençlerin bundan haberi yok. Devletin girişimcileri bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor” diyor.

146 KİŞİYE 200 BİN TL

KOSGEB dışında TÜBİTAK da 7 yıldır sürdürdüğü Bireysel Genç Girişimci Başvuruları (BİGG) programıyla gençlere bugüne kadar 115 milyon lirası hibe olmak üzere, 175 milyon lira destek sağladı ve bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak oldu. TÜBİTAK, yapılan başvurular arasından 136 girişimciye 150’şer bin liraya kadar destek verdi. Eylül ayı başvuruları için ise 50 milyon TL bütçe ayıran kurum, çağrıya yanıt veren genç girişimciler arasından seçilen 146 gence 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği verecek.

Teknoloji yatırımlarına daha fazla ödeniyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son 10 yılda, kendi işini kuran 50 binden fazla girişimciye 1 milyar 600 milyon lira destek sağladı. 22 bin kadın girişimci de bu desteklerden yararlandı. Bakanlık KOSGEB aracılığıyla geleneksel alanlarda faaliyet gösteren girişimcilere

60 bin TL, teknoloji tabanlılara 370 bin liraya kadar destek sağlıyor.

29 yaş altına vergi yok

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle belirli şartlar dâhilinde genç girişimcilere ciddi kolaylıklar sağlanıyor. Kanuna göre 29 yaş altındaki girişimciler, üç vergilendirme dönemi boyunca kazandıkları paranın 75.000 TL’si için vergi ödemiyor. Bu miktarı aşan kazançlar için vergi ödüyor. Genç girişimciler bu istisnadan tam 3 yıl boyunca yararlanabiliyor. Bir işletmeyi kurup, kara geçme sürecinin en az 1 yıl olduğu düşünülürse devlet gençlerin üzerinden bu süreçte vergi yükünü alarak işletmenin tutunmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca ilk kez işyeri açan ve SGK’ya Bağ-Kur’lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl boyunca Bağ- Kur primleri de devlet tarafından karşılanıyor.

79 kadın iş hayatına ‘BizBizze’yle atıldı

BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği, son 2 yılda 79 kadına koçluk desteği verdi.

Kadınları istihdam ve girişimcilik alanında desteklemek amacıyla koçluk, mentorluk, danışmanlık, eğitim desteği içeren kapsamlı programlar düzenleyen BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği bugüne kadar 79 kadına iş hayatında rehberlik etti. BizBizze programlarıyla iş arayan, iş yaşamında güçlenmek, kariyer planında değişiklik yapmak, gönüllü olarak sivil topluma destek vermek isteyen, iş kurmak isteyen ya da mevcut işlerini iyileştirmek isteyen kadınlara ihtiyaç duydukları destek sunuluyor.

İSTİHDAM YARATTILAR

5 Aralık 2017’de 11 kurucu üyeyle kurulan derneğin bugüne kadar 79 kadına iş hayatında yardımcı olduğunu anlatan derneğin başkanı Özden Anık Tekir, “Derneğimiz, ‘2018’de 2’si startup biri işini kurmuş kadınlar için olmak üzere toplam 3 girişimcilik programı açtı. 79 kadının kabul edildiği eğitimlerde 84 saati aşkın kişisel güçlendirme, kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleri ve her kadın için bire bir en az 4 saat koçluk eğitimi verildi. Kadınlara 36 alanında uzman eğitmen tarafından 252 saat eğitim verildi. Ayrıca 316 saat koçluk hizmeti sunuldu.

Engellilere hayvanlı terapi

Anneler için diş kaşıyıcı silikon kolyeler tasarlayan Kübra Çakar Erdem, kırkyama sanatını ticari bir fikre dönüştüren Özlem Kıldır, alışveriş tavsiyelerinin paylaşıldığı Toobeto isimli bir uygulama geliştiren Tuğba Ensari ve engelli bireylere hayvan destekli terapi uygulayan Gözde Engür, BizBizze Derneği’nin eğitimlerinden geçip başarıya ulaşan kadınlardan sadece birkaçı.