HGS OGS geçiş ihlali sorgulama, bakiye öğrenme işlemleri nasıl yapılır? HGS OGS nereden alınır ve nasıl ödenir?

HGS OGS geçiş ihlali ve HGS kart bakiye sorgulama işlemleri tek platformda! Ücretli yollar olarak tabir edilen otobanlarda HGS ve OGS sistemi kullanılmaktadır. Türkiye’de HGS geçiş ihlali sorgulama-bakiye sorgulama işlemleri internetten yapılabiliyor. Mobil cihaz uyumluluğu da bulunan PTT HGS Müşteri Hizmetleri üzerinden HGS geçiş ihlali sorgulama-bakiye sorgulama işlemi mobil cihazlardan da yapılabiliyor. Böylelikle HGS kart kullanıcıları artık internette HGS geçiş ihlali sorgulama-bakiye sorgulama işlemlerini 7 gün 24 saat boyunca kolaylıkla yapabiliyor.

Türkiye’de karayollarında yer alan araç sayısı her geçen gün büyük bir hız ile artış gösteriyor ki bu duruma ek olarak ulaşım konusunda çok önemli ihtiyaçları olan yoğun bir nüfus artışının oluşması ile birlikte karayollarında yeni nesil ihtiyaçlar meydana geliyor. Özellikle de günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde karayolları üzerinde bu alanda çözüm amaçlı olarak online hizmetler sunuluyor ki bu hizmetlerden birisi de HGS geçiş ihlali sorgulama hizmeti olarak öne çıkıyor. Karayolları üzerinde yer alan köprü ve otoyol ücretli geçiş gişelerinde meydana gelen araç yoğunluğunun önlenebilmesi ve araç sürücülerine daha çağdaş ve daha modern hizmetlerin sunulabilmesinin sağlanabilmesi amacı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bu gişelerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılmaya başlandı.

HGS VE OGS ARASINDA FİYAT FARKI VAR MI?

İlk olarak şunu söylemek gerek ister HGS kullanın ister OGS kullanın, ücretli geçişlerde ödeyeceğiniz ücret aynı. Köprü geçişinde HGS ile ödediğiniz miktar, OGS ile ödemiş olsaydınız da aynı kalıyor.

Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü geçici bir süre için OGS geçişlerinde %20 indirim uyguluyor. Bu indirimin ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor.

İndirimin ilk başta %25 olduğu ve sonra %20’ye düştüğüne bakılırsa yakında kaldırılması da mümkün olabilir. Bu nedenle OGS şimdilik daha karlı diyebiliriz. HGS ile OGS arasındaki asıl ücret farkı ise ilk alımda gerçekleşiyor.

OGS HANGİ BANKALARDAN ALINIR, OGS ÜCRETİ NEDİR?

OGS yani Otomatik Geçiş Sistemi, başta PTT olmak üzere anlaşmalı bankalardan satın alınabilir. Bu bankalar; Ziraat Bankası, Vakıf Bank, İş Bankası, Deniz Bank ve Garanti Bankasıdır. OGS alımı için başvurduğunuz bankadan bir OGS cihazı almanız gerekir.

OGS cihazı fiyatı bankadan bankaya değişiklik gösterse de 40 TL ile 60 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bankalar bazı dönemlerde kampanyalar düzenleyip OGS cihazlarını ücretsiz de vermektedirler. OGS cihazlarının ayrıca garanti süreleri vardır. Bu süreler sonunda OGS cihazları bankalar tarafından değiştirilir. OGS cihazının garanti süreleri bankalar tarafından belirlenir.

HGS NERDEN ALINIR, HGS ÜCRETİ NEDİR?

HGS sistemi 2012 yılından beri kullanılıyor. OGS sisteminden daha hızlı olmasına rağmen, HGS gişelerindeki yoğunluk araçların geçmesini yavaşlatmaktadır. HGS kart ve etiket olarak iki farklı şekilde kullanılıyor. HGS etiketinin ücreti 5 TL, HGS kartının ücreti ise 15 TL’dir. PTT ve bankalardan alınabilen HGS, bazı kampanyalar dahilinde bankalar tarafından ücretsiz de verilebilmektedir.

HGS VE OGS ARASINDAKİ FARK

HGS ve OGS arasındaki fark; OGS alımının biraz daha zahmetli ve HGS’ye göre pahalı olmasıdır. OGS cihazı bozulduğu veya kaybolduğunda tekrar başvurulur ve tekrar depozito verilip alınması gerekir. HGS ise ilk alımda çok daha ucuz ve alması daha kolaydır. Hızlı Geçiş Sistemindeki etiket problemini de göz önüne bulundurmak gerekmektedir.

Bir diğer fark ise OGS geçişlerinin %20 indirimli olmasıdır. Bu indirimin ise ne zamana kadar süreceği belli değil.

Türkiye’deki karayolları üzerinde yer alan köprü ve otoyol ücretli geçiş gişelerinde daha önce kullanılmakta olan OGS ve HGS gibi ücretli geçiş sistemlerinde araç sürücülerinin geçiş ücretlerini ödeyebilmek için araçlarını durdurmak zorunda kalmaları zaten son derece sıkışık olan trafiğin iyice durma noktasına gelmesine neden olabiliyordu. Bu durumun önüne geçebilme ve aynı zamanda da vatandaşlara daha modern hizmetler sunabilmek amacı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından HGS ücretli geçiş sistemi aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bunun dışında da internet üzerinde sunulan online HGS geçiş ihlali sorgulama işlem hizmetleri gibi çok önemli destek hizmetleri bulunuyor. Bu çerçevede de vatandaşlar birkaç dakika içerisinde HGS gişelerinden herhangi bir geçiş ihlallerinin ve bu ihlallerinden doğan herhangi bir geçiş ihlali cezasının bulunup, bulunmadığını öğrenebilme şansına sahip olabiliyor.

Hızlı Geçiş Sistemi ile birlikte araç sürücüleri modern mobil teknolojik altyapıdan yararlanarak karayollarındaki köprü ve otoyol ücretli geçiş gişelerinde araçlarını durdurmak durumunda kalmadan geçiş ücretini ödeyerek, geçiş yapabilme şansına sahip olabiliyor. Bu çerçevede bakanlığın PTT Genel Müdürlüğü anlaşmaları çerçevesinde elektronik ortam üzerinde araç sürücülerinin hizmetine açılan PTT HGS Müşteri Hizmetleri web portalı bulunuyor ki HGS geçiş ihlali sorgulama işlemleri bu ekran üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Araç sürücüleri günümüz modern yüzyıl teknolojisi sayesinde internete erişim sağlayabildiği her noktadan PTT HGS Müşteri Hizmetleri web portalını kullanarak HGS geçiş ihlali sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ancak araç sürücülerinin internet üzerinden HGS kart bakiyelerinin yönetimini gerçekleştirebilmelerini sağlayacak online HGS bakiye sorgulama işlemlerini yapabilmeleri için öncelikli olarak sisteme üyelik gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu üyelik işlemleri ise ‘yeni üye’ ekranı üzerinden ‘T.C. kimlik numarası’ ve ‘e-posta adresi’ ile gerçekleştirilebiliyor. Üyelik işlemleri sonrasında HGS bakiye sorgulama işlemleri sadece birkaç dakika içerisinde internete erişim sağlayabilen her noktadan gerçekleştirilebiliyor. Günümüzde mobil akıllı cihazlar üzerinden de rahatlıkla kullanılabilmekte olan PTT HGS Müşteri Hizmetleri web portalı üzerinden online HGS bakiye sorgulama işlemi yapılarak, istenen durumlarda HGS bakiye yükleme işlemleri de pratik ve güvenilir bir şekilde online olarak kredi kartı aracılığı ile gerçekleştirilebiliyor.