'HES koduna mesafeliydik ama bakan bizi ikna etti'

Koronavirüsle mücadelede alınan son tedbirler kapsamında, 1 Aralık itibarıyla alışveriş merkezlerine (AVM) girişte HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi. Uygulama devam ederken, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş’tan da bir itiraf geldi. Altaş, “AVM’lere girişte getirilen HES kodu uygulamasının giriş sayıları ve cirolarımızı düşüreceğinden çekiniyorduk. Bu nedenle uygulamaya mesafeliydik. Ancak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüşmemizde, ‘Müşteriler kendilerini daha güvende hissedecek’ dedi. Bu da bize mantıklı geldi” yorumunu yaptı. Altaş, uygulamayı ilk etapta giriş ve cirolarda düşüş yaşansa da, daha güvenli bir alışveriş ortamı oluştuğunu vurguladı.

2.5 AY KİRA ALMADIK



AVM’lerin yılın ilk iki ayında cirolarını yüzde 15-20 artırdığını belirten Altaş, ancak pandemiyle her sektör gibi kendilerinin de bundan etkilendiğini söyledi. 20 Mart’ta AVM’leri 2.5 ay süreyle kapattıklarını hatırlatan Alkaş, “Bu süre içinde nasıl mücadele edeceğimizi öğrendik. Yurtdışı örneklerini inceledik” dedi. AVM’lerin kapalı kaldığı süre içinde dernek olarak dünyada bir ilki hayata geçirdiklerini kaydeden Altaş, şunları söyledi: “Perakendeciden kapalı kalınan dönemde kira alınmaması kararı aldık. 1 Haziran’da yeniden açıldıktan sonra ise yüzde 70’lere varan ve kademeli biçimde cirosuna göre kira yardımlarımızı devam ettirdik. Bu da sadece Türkiye’de uygulanan bir destekleme modeleydi.”

GÜVEN SERTİFİKASI



1 Haziran’ tarihinde yeniden açıldıktan sonra halkın ve çalışanların sağlığını koruyabilmek için maske-mesafe-hijyen konusunu sürekli gündemde tuttuklarını anlatan Altaş, “Bu konuda Sağlık Bakanlığı’na önerilerimiz oldu. Sonrasında TSE ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde 100 küsur maddeden oluşan kriterleri karşılayan AVM’lere ‘Güvenli Alışveriş Sertifikası’ verdik. Tüm bunlar sektörün işi ne kadar ciddiye aldığının göstergesiydi” ifadelerini kullandı.

ÇOK DAHA GÜVENLİ ALIŞVERİŞ



AQUA Florya İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu da, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyayla kıyaslama yaptığımızda örneğin iklimlendirme konusunda bizim yaptığımız uygulamayı hiçbir AVM yapmadı. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik güvenli alışveriş yapabilecekleri çarşı pazara göre AVM’lerin çok daha kontrollü, hijyenik, standartları olan yerler olduğunu bilmelerini istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı tüm standartları eksiksiz uyguluyoruz.”

KİRA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR



Salgında ikinci dalganın daha ağır hissedildiğini belirten Altaş, şöyle devam etti: “1 Aralık’tan itibaren yeni kısıtlamalarla giriş ve cirolar geriledi. AVM’lerde yer alan ve genelgeyle kapalı olması gereken işyerlerinden bu dönem için kira alınmaması yönünde yeni bir tavsiye kararı daha aldık. İkinci dalgada da özel indirimler yaparak, gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. İlk dalgada yaptığımız fedakarlığı bu yeni süreçte de devam ettirmeye çalışıyoruz.”