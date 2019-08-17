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  3. Hepsine karşılık verildi... İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı

Hepsine karşılık verildi... İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı

Hepsine karşılık verildi... İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçakların yakıtlarında yüzde 8 tasarruf sağlanırken uçuş sürelerinde bin 300 dakikalık azalma görüldü. Tüm transit uçuşlara da başarıyla karşılık veren İstanbul Havalimanı dünyanın yeni uçuş merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte havada tur atması azalan uçaklar yakıttan yüzde 8 tasarruf sağlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türkiye hava sahasını yöneten DHMİ’nin, emniyetli hava trafik kontrol hizmetini ‘yakıt tasarrufu’ ile bir araya getirmeyi başardığını bildirdi. İstanbul hava sahasının, yenilenen uçuş güzergahlarıyla havacılığı dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bölgedeki tüm havalimanlarına ve transit uçuşlara başarıyla hizmet verdiğine dikkati çeken Keskin “Yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla uçuş güzergahları yüzde 8 kısaldı” dedi.

UÇUŞ 1.300 DAKİKA DÜŞTÜ

“Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı’nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor” diyen Keskin bu neticelerin kendilerini gururlandırdığını belirterek, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

(Star)

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