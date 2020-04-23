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Hektaş dezenfektan üretimine başladı

Hektaş dezenfektan üretimine başladı

OYAK şirketi Hektaş, dezenfektan üretimine başladı.

Böylece Hektaş, ‘Hek-off’ ve ‘Hekpak’ markasıyla hijyen malzemesi ihtiyacına katkı sağlayacak. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak. OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer “Gelen talebe göre önümüzdeki günlerde dezenfektan üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik çalışmalarımız hazır” dedi.


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