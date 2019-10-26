'Hedefimiz mutlu şehirler'

Kocaeli’nde ‘Şehircilik ve Mutlu Şehir’ temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, şehirlerin artık yeni sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bundan sonraki yol haritamız; akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmek olmalı. Toprakla ilişkisini kesen değil, yere sağlam basan, çevrenin doğal bir parçası olan mimariye geçmeliyiz” dedi.

TEST MERKEZİ OLACAK

Bakan Varank da, “Akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Biz de bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” dedi. Varank, şunları söyledi: “Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir işbirliği protokolü imzaladı. Esenler’de 8 milyon metrekarelik bir alanda akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Proje, Türkiye’nin ilk ‘Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak. Dünyadaki elektrikli ve otonom araçların en son uygulamaları bu merkezde gerçek bir şehir ortamında denenebilecek. Ayrıca Esenler, bir ‘Tekno Şehre’ de ev sahipliği yapacak.”

Emine Erdoğan’a zirve sonrası hediye takdim edildi.

‘Sıfır Atık’ projesi % 100 gerçekleşecek

Emine Erdoğan, şehirlerin en önemli sorunlarından birinin de atık meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, “Plastiğin, ne yazık ki tüm dünyayı esir aldı. Araştırmalar, 2050’de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. Bu gerçeklerden hareketle Sıfır Atık Projesi’ni başlattık. 2023’e kadar sıfır atık sistemini, tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kişi başı yeşil alanı 15 m2’ye çıkaracağız

Çevre Bakanı Murat Kurum da, “Kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. 1110 olan imar denetçi sayımızı 2100’e çıkarıyoruz” dedi. Kurum, millet bahçelerine yönelik de, “Kişi başı yeşil alan miktarı ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelerde 15-20 metrekare. 2023’e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. İlçe merkezlerine dahil millet bahçeleri yapıyoruz” diye konuştu.