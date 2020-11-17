Hedef yapısal reformlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesiyle ilgili bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceklerini söyledi. Elvan, şeffaflık ve hesap verme anlayışıyla hareket edeceklerini, salgında alınan ekonomik önlemlerle yitirilen mali alanın yeniden tesisi için çalışacaklarını söyledi.

Elvan “Fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz. Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sunan Bakan Elvan, ekonomide toparlanma dönemine girildiğini söyledi. Bakan Elvan “Bu yıl sonunda işsizlik oranının yüzde 13.8 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.

PİYASAYA MESAJ



Elvan, piyasa ekonomisine bağlı kalacaklarını belirterek “Bu anlayışı merkeze alarak ve güçlendirerek iktisadi politikalarımızı oluşturuyoruz. Şeffaflık, öngörülebilirlik, hesap verme bu anlayışın en önemli unsurları. Piyasa ekonomisi bu unsurların güçlendirilmesiyle başarıya ulaşır” dedi.

BU YIL YÜZDE 0.3 BÜYÜRÜZ



Bakan Elvan, TBMM’deki konuşmasında “Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0.3 olmasını bekliyoruz” dedi. Elvan “İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023’te istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz” diye konuştu.