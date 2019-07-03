Haziran enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon oranı hakkında TÜİK son dakika açıklaması

Haziran enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Her aybaşında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu rakamlara göre kira artış oranı da belirleniyor. Bugün açıklanan rakamların ardından memur ve emekli maaşı zam oranları da belli oluyor. Haziran ayında açıklanan rakamlara göre enflasyon düşüşe geçti. Haziran'da ayılı enflasyon yüzde 0,03 oldu, yıllık yüzde 15,72'ye geriledi.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,65 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %26,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,19 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,58 ile ev eşyası oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış %28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %26,75, ev eşyası %24,54, eğlence ve kültür %20,06 ve lokanta ve oteller %19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,57 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,79 artış gerçekleşti.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.