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  3. Haziran ayı kira zammı hesaplama örneği burada! Haziran 2020 kira artış oranı belli oldu!
03 Haziran 2020 Çarşamba 10:08 | Son Güncelleme:

Haziran ayı kira zammı hesaplama örneği burada! Haziran 2020 kira artış oranı belli oldu!

Haziran ayı kira zammı hesaplama örneği burada! Haziran 2020 kira artış oranı belli oldu!

Haziran ayında kira sözleşmeli yenilenecek olan kiracılar kira zammının ne kadar olacağını büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Haziran ayında kira zammı ne kadar olacak? Haziran 2020 kira artış oranı açıklandı mı? gibi soruların yanıtları tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Haziran 2020 kira artış oranı belli oldu. 2020 Haziran kira zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Haziran 2020 kira artış oranı tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyordu. Kira sözleşmesi Haziran ayında yenilenecek olan vatandaşlar gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak olan kira oranlarına çevirdiler. Haziran ayında kiraya ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haziran 2020 kira artış hesaplamasına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.. 

HAZİRAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12.10

Zam bedeli: 121 lira

Zamlı kira bedeli: 1.121 lira

Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı açıklandı mı?

MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12.66

Zam bedeli: 126 lira

Zamlı kira bedeli: 1.126 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.


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