Hazır giyim 'evde kaldı'

Koronavirüs salgını perakende sektöründe de dengeleri değiştirdi. Mağazaların kapanması ve tüketicinin evde kalmasıyla satışlar online ticarete döndü. Bu dönemde markaların satışları ciddi oranda düşse de, ev yaşamına uygun rahat giyeceklere olan talep sektöre umut oldu.

EVE GÖRE GİYİNDİK



Bu dönemde giyim ürünleri kategorisinde en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımında yaşandı. Ardından yüzde 265 ile terlik ve yüzde 144 ile eşofman altı geldi. Bu konuda e-ticaret platformu Akinon’a yaptırdıkları çalışmanın sonuçlarını paylaşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, e-ticarette 5 yıl sonrası için öngörülen hedeflerin bir yılda yakalanabileceğini söyledi.

5 YILLIK HEDEF 1 YILDA



Salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında yüzde 10 ila yüzde 34 artış olduğunu belirten Öncel, “Araştırmaya göre müşterilerin yüzde 37.4’ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor” dedi.