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Hazır giyim 'evde kaldı'

Hazır giyim 'evde kaldı'

Salgın nedeniyle mağazalar kapandı, hazır giyimde satışlar durdu. Ancak bu dönemi evde geçiren tüketicinin rahat ev giysilerine yönelmesiyle pijama, terlik ve eşofmanda online satışlar katlandı.

Koronavirüs salgını perakende sektöründe de dengeleri değiştirdi. Mağazaların kapanması ve tüketicinin evde kalmasıyla satışlar online ticarete döndü. Bu dönemde markaların satışları ciddi oranda düşse de, ev yaşamına uygun rahat giyeceklere olan talep sektöre umut oldu.

EVE GÖRE GİYİNDİK

Bu dönemde giyim ürünleri kategorisinde en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımında yaşandı. Ardından yüzde 265 ile terlik ve yüzde 144 ile eşofman altı geldi. Bu konuda e-ticaret platformu Akinon’a yaptırdıkları çalışmanın sonuçlarını paylaşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, e-ticarette 5 yıl sonrası için öngörülen hedeflerin bir yılda yakalanabileceğini söyledi.

5 YILLIK HEDEF 1 YILDA

Salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında yüzde 10 ila yüzde 34 artış olduğunu belirten Öncel, “Araştırmaya göre müşterilerin yüzde 37.4’ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor” dedi. 


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