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04 Aralık 2020 Cuma 12:10 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika ATM açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika ATM açıklaması
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada Bakan Lütfi Elvan'ın ağzından yapılan açıklamaları yalanladı. Sahte hesaplar tarafından birtakım görseller kullanılarak yapılan paylaşımın aksine, Bakan Elvan'ın banka ATM'leriyle ilgili herhangi bir açıklaması olmadığı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Bakan Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını fakat Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Bakan Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.

Görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.

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