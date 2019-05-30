  • $6,0238
  • 6,7231
  • 247.473
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 07:10 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:10

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 1 milyon 950 bin avroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 1 milyon 950 bin avroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 1 milyon 950 bin avro tutarında, 31 Mayıs 2019 valörlü ve 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi.

(AA)

Bir Doğa Harikası: Borçka Karagöl | #Gökyüzünden

Anne Her Yerde Annedir :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Vahdettin Köşkü’nde önemli görüşme!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının en az yüzde 10'u borsaya yatırılacak

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.