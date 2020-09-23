Hazine ve Maliye Bakanlığında strateji ve değerlendirme toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, toplantının verimli geçtiğini kaydeden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."