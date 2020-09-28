Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler? Hazine ve Maliye Bakanlığı alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Büro personeli, destel personeli, korume ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında yapılacak alım için Ankara'da sınav yapılacak. Giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 olarak belirlendi.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,

ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Giriş sınavı başvurusu, 5 Ekim 2020 tarihinden 16 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Ancak, Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvuru formunun imzalı bir örneği ile Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının aslını veya onaylı örneğini en geç 20 Ekim 2020 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.