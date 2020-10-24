Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı alımı şartları ve kontenjanları

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Bakan Berat Albayrak yaptığı paylaşımla kadro müjdesini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları ve kontenjanları ise resmi internet sitesinden bildiriliyor.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kadro müjdesi verdi. Bakan Albayrak toplamda 3 bin kişilik kadro atamasının gerçekleştirileceğini vurgularken yarından itibaren yıl sonuna kadar, alım ilanlarının yayınlanacağını da ifade etti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ALIMI KONTENJANLARI

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda bakanlık bünyesinde alınacak olan personellerin kontenjanlarını şu sözlerle duyurdu:

"Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır.” Bakan Albayrak, kadro ataması ile ilgili de ayrıntıları paylaştı. Buna göre 1000 Gelir Uzman Yardımcısı, 500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı, 15 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 10 Stajyer Hazine Kontorolörü olmak üzere 2 bin kişilik alım ilanına çıkılacak. Kurumiçi için ise Defterdarlık Uzmanlığına 1500, Gelir Uzmanlığına da 1500 olmak üzere toplam 3 bin kişilik kadro ataması yapılacak."