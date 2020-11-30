Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hazine Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yazılı ve sözlü sınav tarihleri duyurdu. Başvuruların elektronik ortamda yapılacağın yayınlanan kılavuzda bildirildi.1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 1800 personel alımı yapacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı genel şartları da belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 1500 defterdarlık uzmanı için yazılı ve sözlü sınav yapacak.

Başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.

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Taşra teşkilatından görevlendirmek üzere ise 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak. Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

DEFTERDARLIK UZMANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapıyor olmak,

c) Sınav tarihi itibariyle Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,

ç) Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

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DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak

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