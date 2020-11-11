Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Piyasa dostu olacağız

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bayrak değişimi yaşandı. Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’ın yerine Cumhurbaşkanı kararıyla Lütfi Elvan atandı. Atanmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirten Elvan, dün göreve başlarken ilk mesajı da “Piyasa dostu politikaya odaklanacağız” oldu. Önce Meclis’e geçerek başkanlığını yaptığı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle vedalaşan Elvan daha sonra bakanlığa geçti. Sosyal medya hesabından işbaşı yaptığını bildiren tweet atan Elvan “Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

ÖNCELİK ENFLASYON



Daha sonra yazılı açıklama yaparak izleyeceği politikaların ipuçlarını veren Elvan, piyasalara önceliğinin enflasyonla mücadele olacağı duyurdu. Elvan “Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir” dedi. Elvan mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracaklarını, vergi başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılacağını vurguladı.

PİYASAYA MESAJ



Elvan “Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Kovid-19’un etkilerini gidermek üzere sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız” dedi.

ELVAN KİMDİR?



1962’de Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğan Elvan İTÜ Maden Fakültesi’ni bitirdi. İlk yüksek lisansını İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde yapan Elvan 2. lisansını ise ABD Başkanı Joe Biden’ın da eğitimini tamamladığı Delaware Üniversitesi’nde ekonomi alanında yaptı. Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı yapan Elvan son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

KOMİSYON’A VEDA ETTİ, GÖREVİ DEVRALDI



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün başkanlığını yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelerek milletvekilleriyle vedalaştı. Burada bir teşekkür konuşması yapan Elvan daha sonra bakanlığa geçerek görevi devraldı. Elvan bakanlıktaki toplantı salonundan bir de fotoğraf paylaştı.

BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU



Elvan’ın göreve atanmasının ardından gece yarısı 8.05’lere kadar çekilen dolar güne 8.30’un üzerinde başladı. Dolar Elvan’ın açıklaması sonrasında 8.14 liraya çekildi. Güne düşüşle başlayan borsa ise yüzde 0.85 artarak 1243 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Önceki gün yüzde 8’i aşkın değer kaybeden gram altın ise dün yüzde 2.2 yükselirken piyasalarda iki gündür yaşanan hareketliliğin önemli bir bölümünün Londra başta olmak üzere yabancı yatırımcı kaynaklı olduğu öğrenildi.

İŞ DÜNYASI: TECRÜBESİNE GÜVENİYORUZ



Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasını değerlendiren iş dünyası temsilcileri “Elvan’ın tecrübesi ve bilgi birikimine güveniyoruz” dediler. Görüşler şöyle:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Küresel ekonominin oldukça zorlu bir dönemden geçtiği bir dönemde, Türk özel sektörü olarak ilgili tüm kurumlarla çok yakın çalışmaya devam edeceğiz.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Lütfi Elvan bakanımız da çok deneyimli ve tecrübesi yüksek bir bakanımız. Bu yeni dönemde geçmişte atılan doğru temellerin üzerine inşa edilecek güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye’yi şimdiden görebilmekteyiz.”