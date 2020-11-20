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Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası mesajı
20 Kasım 2020 Cuma 15:58 | Son Güncelleme:
20 Kasım 2020 Cuma 16:04
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme, uygulama görevi Merkez Bankasına aittir" dedi.
lütfi elvan
merkez bankası
hazine ve maliye bakanı
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