  • $7,6363
  • 9,0658
  • 458.537
  • 1323.72
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası mesajı
20 Kasım 2020 Cuma 15:58 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme, uygulama görevi Merkez Bankasına aittir" dedi.

<h3>Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</h3><h3>4.75 PUANLIK ARTIŞ</h3><p>Merkez Bankası, politika

19 Kasım Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars merkeze mevsimin ilk karı düştü

Hangi burçları güzel bir hafta sonu bekliyor?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.