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23 Kasım 2020 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan iş dünyasına mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan iş dünyasına mesaj
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, iş dünyasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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