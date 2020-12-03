Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan enflasyon açıklaması: "Tüm gücümüzle çalışıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.

Bakan Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız."

2. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) December 3, 2020

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