31 Aralık 2020 Perşembe 14:39 | Son Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz"
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın sonrası döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakan Elvan, "Küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.
Elvan, "Makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf politikalarla süreçten güçlenerek çıkacağız." açıklamasında bulundu.
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