Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması: Türbülanstan çıktık

Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması: Türbülanstan çıktık

Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması: Türbülanstan çıktık

Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolar fazla verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.

Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Doğumun ardından ilk kare
Boşanma kararı alan Burcu Esmersoy taşınıyor
Mutfaktan yemek değil yasak aşk çıkıyor!
'Kısmetse Olur'un gözde çiftinden kötü haber
Hande Erçel'in ünü sınırları aştı

Kurban Pazarlığı Ettiği Adamın Yanlışlıkla Parmaklarını Kırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mide sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?

Havalimanında ele geçirildi! Özel tasarım kutu yapmışlar