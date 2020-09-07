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  3. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
07 Eylül 2020 Pazartesi 20:33 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye Sigorta'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."
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