Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah."