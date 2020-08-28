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  3. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik
28 Ağustos 2020 Cuma 21:34 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah."
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