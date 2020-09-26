26 Eylül 2020 Cumartesi 18:42 | Son Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı... İşte 200 günde hayata geçen paketler
DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, pandemi sürecinde 200 günde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi sürecinde 200 günde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından 200 günde devreye alınan paketlere ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz"
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 26, 2020
200 günde devreye aldığımız paketler;
��İstikrar Kalkanı Paketi
��Esnaf Destek Paketi
��İş'e Devam Desteği
��Kısa Çalışma Ödeneği
��Temel İhtiyaç Desteği
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UIkUQmWgYU