Hazine ve Maliye Albayrak'tan ihracat açıklaması: Gönülden kutluyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ihracatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

"Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum"