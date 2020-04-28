Hazine destekli kredi geri ödemeleri ertelendi mi? Çiftçi kredi geri ödemeleri kaç ay ertelendi? Son dakika açıklamaları

Hazine destekli kredi geri ödemeleri ertelendi mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. " dedi. İşte detaylar...

BAKAN ALBAYRAK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.