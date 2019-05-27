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27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:36 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:44

Hazine bu hafta yurtiçi piyasaya euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek

Hazine bu hafta yurtiçi piyasaya euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta yurt içi piyasaya euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek. Sertifika 1 yıl vadeli ve altı ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı yapılacak.

Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ve taleplerin 29 Mayıs 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 29 Mayıs'ta İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların kira sertifikası ihracı karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç 31 Mayıs 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığın internet sayfasının "Kamu Finansmanı-Yatırımcılar İçin Bilgiler-Kira Sertifikası" bağlantısında yer alan "Avro Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu"ndan ulaşabilecek.

AA

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