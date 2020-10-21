Hayvancılık yatırımına yüzde 85 hibe desteği

Belirlenen kriterleri taşıyan hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranda hibe desteği sağlanacak. İpekböcekçiliği yatırımlarında, besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ile dut bahçesi tesislerinde hibe oranı yüzde 100 olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği illerdeki damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarında ise hibe oranı yüzde 85 olarak belirlendi.