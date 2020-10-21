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21 Ekim 2020 Çarşamba 22:07 | Son Güncelleme:

Hayvancılık yatırımına yüzde 85 hibe desteği

Hayvancılık yatırımına yüzde 85 hibe desteği

Hayvancılık Yatırımlarını Desteklemesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Belirlenen kriterleri taşıyan hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranda hibe desteği sağlanacak. İpekböcekçiliği yatırımlarında, besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ile dut bahçesi tesislerinde hibe oranı yüzde 100 olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği illerdeki damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarında ise hibe oranı yüzde 85 olarak belirlendi.

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