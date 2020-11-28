Hayırsever işadamı Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti

Yeşilyurt Grup’un Onursal Başkanı olan Cemal Yeşilyurt, yaptığı yatırımların yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal projelere imza attı. Yardım çalışmalarıyla da sık sık gündeme gelen Yeşilyurt, 82 yaşındaydı.

Duayen işadamının cenazesi, Samsun’da yaptırdığı, geçen yıl Tekkeköy’de açılan Yeşilyurt Demir Çelik Camii’nde helallik alınmasının ardından memleketi Trabzon’a gönderildi. Yeşilyurt, bugün Of’a bağlı Yemişalan Köyü’nde, öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cemal Yeşilyurt, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.1 milyon lira bağışlamış, ayrıca Demir Çelik Üreticileri Derneği’ne de 200 bin liralık yardım yapmıştı.

6 ADET OKUL YAPTIRDI



Cemal Yeşilyurt eğitime büyük önem veriyordu. İşadamı, yaşamını sürdürdüğü Samsun’da bugüne dek 6 okul yaptırdı. “Biz babamın nesli olarak eğitime çok önem veriyoruz. Torunlarımız da bunu devam ettirecek” diyen Yeşilyurt Samsunspor’a da maddi ve manevi destekte bulunuyordu.