‘Hayat kurtaran' teknoloji

Türk Telekom, ‘hayat kurtaran’ yerli araç içi acil çağrı sistemi eCall teknolojisini Honda ile hayata geçiriyor. Şirketin açıklamasına göre, Türk Telekom, daha önce araç içi acil çağrı eCall sistemine altyapı olarak hazır olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Honda işbirliğiyle araç içi acil çağrı (eCall) sistemini hayata geçiriyor. Yeni nesil Honda araçlarda yer alacak Türk Telekom’un yerli eCall çözümü ile bir trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı olsa dahi araç, otomatik olarak 112’yi arayarak kazanın konumu, yönü gibi bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan eCall Acil Çağrı Merkezi’ne iletecek.

ERKEN MÜDAHALE İMKANI



Türk Telekom’un Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni nesil Honda araçlarda bulunan eCall Acil Çağrı Sistemi ile inanıyoruz ki, trafik kazalarına erken müdahaleyle hızlıca aksiyon alınabilecek. eCall sisteminde araçların içinde gömülü olarak bulunacak SIM kartlar gelecekte aynı zamanda sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bağlantılı çözümler için de kullanılacak.”

SÜRÜCÜ VE YOLCU GÜVENDE HİSSEDER



HONDA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, sürücülerin ve yolcuların araçta güvende olmaları, istenmeyen durumlarda hızla destek almaları için geliştirilen tüm teknolojilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, “Bu özelliği tüm modellerimize entegre etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

