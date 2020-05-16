Havuz problemi!

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Koronavirüsle birlikte otel tatili birçok kişi için uzak bir olasılık haline geldi. Tatilde de sosyal mesafeyi korumak isteyenlerin tercihi ise kişisel havuzlar oldu. Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği Başkanı Korcan Kurtoğlu, “Son haftalarda evine havuz yaptırmak isteyenlerin sayısı ciddi anlamda arttı. Havuz talebinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30-40 artış var. Ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU YAZA YETİŞSİN’

Tüketiciden gelen ‘Bahçeme bir havuz yapalım ama bu yaza yetişsin’ taleplerine yetişmekte zorlandıklarını vurgulayan Kurtoğlu, Türkiye’de yılda ortalama 8-10 bin civarı yeni havuz yapıldığını ve pazarın her yıl yüzde 10 civarında büyüme gösterdiğini, bu sene ise başta sezon kaçsa da son haftalarda talep patlaması yaşandığını ifade etti. Kurtoğlu, “Havuzlu sitede oturup, ortak havuza girmek istemeyenler, ‘her yıl Bodrum’a gidiyorduk ama bu yaz gidemeyeceğiz’ diyenler, İstanbul ve civarındaki evlerine havuz yaptırmak istiyorlar. Bu yıl bu talep patlamasıyla birlikte özel havuz pazarındaki büyümenin yüzde 30-40’ı bulacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

AVRUPA’DA DA AYNI

Dernek olarak Avrupa Havuz Birliği’ne üye olduklarına ve sürekli irtibat halinde olduklarına dikkat çeken Kurtoğlu, “Avrupa’daki firmalarda bizimle benzer bir süreç yaşıyormuş. Orada da kişisel havuz talebi patlamış” dedi. Avrupa pazarı hakkında da bilgi veren Kurtoğlu, “Avrupa ülkeleri yıllık yeni havuz yapımında bizi 8-9’a katlıyor. Mesela Almanya’da her yıl 80-90 bin yeni havuz yapılıyor” dedi.

MALİYETİ 100 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



Eve kişisel havuz yaptırmanın maliyetinin kullanılan malzemeye göre değişeceğine dikkat çeken Korcan Kurtoğlu, “25-30 metrekarelik bir havuz yaptırmanın maliyeti minimum 100 bin liradan başlar. İçinde kullanılan kaplamaya göre fiyat artar. Mesela içinde bir mozaik kullanırsınız sadece o 200 bin TL tutar. Bu da aynen ev dekorasyonu gibi, bir banyoyu 2 bin liraya da 200 bin liraya da yaptırabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

‘KLORLU SUDA VİRÜS OLMAZ’



Klorlu suda virüsün yaşama ihtimali olmadığını belirten Kurtoğlu, “Ama bu, havuzda ayakta dururken, 1 metre mesafedeki birinden gelebilecek partiküllerden etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu yüzden de insanlar kişisel havuzlara yöneldi” dedi.