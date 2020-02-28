Havada virüs önlemi

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbiri devreye aldı. Salgından etkilenen Çin, İran, Güney Kore, Bahreyn’e uçuşlarını durduran THY son olarak Nahçıvan uçuşlarını da bu listeye eklerken İtalya seferlerinin de askıya alınması gündemde. Uçaklarını her gün dezenfekte eden THY ayrıca mayıs ayına kadar bilet iadesi veya açığa alma imkanı da getirdi. Düzenlediği basın toplantısıyla alınan önlemleri açıklayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dün itibariyle Seul’den bazı seferleri azalttıklarını belirterek “Ayrıca “Nahçıvan’a olan uçuşumuzu da geçici bir süre durdurduk. Risk gördüğümüz yerlere uçmuyoruz” dedi. Aycı “İtalya’yı çok büyük dikkatle takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz” diye konuştu.

12 ÜLKE TAKİPTE



Aycı, ileriki dönemde dikkat edilmesi gereken 12 risk ülkesi olduğunun da altını çizerek “Bu 12 ülkeyle alakalı olarak biz uçaklarımızdaki dezenfekte işlemlerini büyük bir dikkatle yapıyoruz. Yolcularımız için de ekiplerimiz için de gerekli maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz” dedi. Bu süreç içerisinde hastalıktan korunma kapsamında hem bilgilendirmeler hem de maske, eldiven ve alkol bazlı dezenfektanlar gibi koruyucu donanımların dağıtıldığını da belirtti.

GÖREVE HAZIRIZ



İran’dan tahliyelere de dikkat çeken Aycı “Dünyanın neresinde Türk vatandaşı varsa Türk vatandaşlarını alıp evlerine, yuvalarına, ailelerine kavuşturmak bizim görevlerimiz arasında” dedi. Riski izlemeye devam edeceklerini kaydeden İlker Aycı “Bu kriz mart sonuna kadar, mayıs sonuna kadar sürerse ne olur’ gibi hesaplarımız var” dedi.

UÇAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR



Virüse karşı Boeing ve Airbus’ın da kabul ettiği bir dezenfekte şirketi tarafından uçakların temizlendiğini belirten Aycı “Risk grubu yüksek, Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Güney Kore, İtalya gibi yerlere ekstra dikkatle çalışmalar yürütülüyor. 250’den fazla uçağı çok hızlı dezenfekte ettik. Yolcularımız büyük bir güven içerisinde yolculuğuna devam edebilir” dedi.

BİLET DEĞİŞTİRME KOLAYLAŞTI



Bilet değişimi konusunda kolaylıklar yapıldığını söyleyen Aycı, şu bilgileri verdi: “Salgından etkilenen Çin, İran, Güney Kore, Azerbaycan, Bahreyn gibi ülkelerde sefer iptalleri yaptık. Burada önemli olan şey bütün bu bilet değişimlerini, bilet iadelerini veya bileti açığa alma işlemlerini son derece kolaylaştırdık. Bir ücret talep etmeden, mayıs ayına kadar olan bütün bu biletleri değiştirmek, açığa alma konusunda ya da bedelini geri ödeme konusunda tüm yolcularımıza ister çağrı merkezimizden, ister satış noktalarından her yerden bu hizmetleri şu anda tüm yolcularımıza gösteriyoruz.Bu kapsamda gerekli tüm esnekliklerle ilgili talimatları ekiplerimize verdik.”

MASKE SOYGUNUNA TAKİP



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske fiyatlarında görülen fahiş fiyat artışlarına ilişkin kendilerine 8 firmaya yönelik şikayet geldiğini belirterek, “Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart’taydı, biz onu maske şikayetlerinden dolayı 3 Mart’a çektik. En fazla 104 bin liraya kadar cezası var” dedi. Pekcan çağrı da yaparak “Vatandaşlarımız bu şikayetlerini bize Alo 175’e başvurarak ya da ‘Haksız Fiyat Artışı (HFA)’ mobil uygulamasından ulaştırabilir” dedi.

GEÇİŞLERE İZİN YOK

Gümrük kapılarında önlemleri artırdıklarını da anlatan Pekcan, İran, Çin, Güney Kore’den geçenlere izin vermediklerini bildirdi.