Havada kurallı ve ikramsız uçuş

Türk Hava Yolları (THY) ilk uçuşunu bugün saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak. İlk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak. Yeniden başlatılan uçuşlar bundan böyle ‘kurallı’ olacak. Uçuş için öncelikle Hayat Eve Sığar (HES) kodu almak gerekiyor. Uçuşa elverişli olmayan yolcu uçağa alınmayacak. Maske ise zorunlu olacak.

ÇAY-KAHVEYE SON



Uçakta ikram servisleri de değişti. Uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olacak, ikramlar kutu ya da paketle verilecek. Çay ve kahve servisi kaldırılırken, alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartı da dağıtılmayacak.

MASKE TAKMAYAN YOLCUYA UÇUŞ YOK



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, maske takmak da dahil tedbirlere uymayan yolcular hakkında ‘uçuştan men edilme’nin de aralarında bulunduğu yaptırımların uygulanacağını da açıkladı. Keskin karşılama ve uğurlama için gelen kişilerin terminal binasına alınmayacağını da ifade etti.

BEBEĞE HES GEREKMİYOR



Keskin “Her aile için ayrı ayrı HES kodu alınmalı. Ancak 0-2 yaş aralığı için zorunlu değil” dedi. Keskin 100 miligram altı el dezenfektanı ve jellerin havalimanı güvenliğinden geçeceğini belirtti.

GEMİLER DE YOLCU TAŞIMAYA BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolcu gemileri ile seferlerin bugün başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu ayrıca Ege Adaları uluslararası yolcu taşımacılığının da başlayacağını belirterek Marmaray’da da normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını, Başkentray’ın da 15 dakikada bir aralıklarla çalışacağını söyledi.