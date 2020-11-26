Havada aşı seferberliği

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden havacılık, aşı dağıtımında zorlu bir göreve hazırlanıyor. Uzmanlar, Kovid-19 aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağını aktararak, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerektiğini hesaplıyor. Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli uzmanlarından Amesh Adalja, Kovid-19 aşısının dağıtımının, özellikle aşırı soğuk depolama gerektiren aşılar için zor olacağını ifade ederek “Bu nedenle dünyanın pek çok yerinde soğuk depolama gerektirmeyen aşılar tercih edilebilir” dedi.

UMUDUMUZ ARTIYOR



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da salgın döneminde küresel gıda, ilaç ve medikal ürün zincirinin aksamaması için önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek “Başarılı hava kargo markamız Turkish Cargo; deneyimi, sahip olduğu nitelikler ve uçuş ağıyla uluslararası bir hava köprüsü oluşturdu. Talebi karşılayabilmek için geniş gövde yolcu uçaklarımızı da kargo uçuşlarımızda değerlendirdik. Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde” dedi.

İLK TAŞIMAYI YAPTIK



Aşı hazır olduğunda THY olarak önemli bir görev üstleneceklerini vurgulayan Aycı, “Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak 127 ülkeyi uçuş ağımızda barındırıyoruz. İstanbul’daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Geçtiğimiz günlerde bunun bir örneği olarak Çin’den Brezilya’ya aşı taşıdık. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız” şeklinde konuştu.

ORDUDAN YARDIM İSTEDİLER



Aşının geliştirilmesine öncülük edilen Almanya’da federal hükümet, Kovid-19 aşısının dağıtılması konusunda Alman Silahlı Kuvvetleri’nden yardım isterken, Frankfurt Havalimanı’nın, dünya çapında Kovid-19’a karşı aşılar için bir aktarma noktası olarak önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport firmasının, aşının lojistiği için mart ayında bir çalışma grubu kurarak hazırlık yaptığı ifade edilirken, Deutsche Post’un da aşının lojistiğinde bir sorun yaşanmaması için geniş hazırlık yaptığı kaydediliyor.

YOLCU KOLTUKLARI AŞI İÇİN SÖKÜLÜYOR



Önde gelen hava yolu şirketlerinin, Kovid-19 aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları belirtiliyor. Kovid-19’a karşı gelecek vadeden 3 aşı adayı dikkati çekerken, söz konusu aşıları geliştiren şirketler, aşının aralık ayında hazır olacağını duyurdu. Pfizer ve BioNTech’in, yaklaşık 10 ayda ürettikleri aşının dağıtımı için hazırlıklarını tamamladıkları belirtiliyor. Aşının; ABD, Almanya ve Belçika’daki Pfizer merkezlerinden dağıtılması, sonrasında kara ve hava yollarıyla nakledilerek belli dağıtım merkezlerinde tutulması öngörülüyor. Bu arada Kovid-19 salgınında ikinci dalga nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve 2021’de toplamda 157 milyar dolar zarar edeceği öngörüsünde bulunan IATA’nın hazirandaki tahmini 100 milyar dolar zarar şeklindeydi.