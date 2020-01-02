Hatay'da havuç hasatında verim arttı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarda ekilen havuç, üreticisini yüksek verimiyle sevindirdi. Hasadına başlanan havuçta, geçen senelerde ortalama 2-4 ton olan dekar başına verimin bu yıl 4-7 tona kadar yükselmesi çiftçileri mutlu etti. Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, ilçelerinde genellikle sofralık havuç ekimi yapıldığını, bu yıl alınan verimin yükseldiğini söyledi.