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  3. Hatay'da havuç hasatında verim arttı

Hatay'da havuç hasatında verim arttı

Hatay'da havuç hasatında verim arttı

Türkiye’nin önemli tarım alanlarını barındıran Amik Ovası’nda hasadına başlanan havuçta geçen yıla oranla verimin dekar başına 4 tondan 7 tona kadar yükselmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarda ekilen havuç, üreticisini yüksek verimiyle sevindirdi. Hasadına başlanan havuçta, geçen senelerde ortalama 2-4 ton olan dekar başına verimin bu yıl 4-7 tona kadar yükselmesi çiftçileri mutlu etti. Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, ilçelerinde genellikle sofralık havuç ekimi yapıldığını, bu yıl alınan verimin yükseldiğini söyledi. 


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