Hatay'da havuç hasatında verim arttı
Türkiye’nin önemli tarım alanlarını barındıran Amik Ovası’nda hasadına başlanan havuçta geçen yıla oranla verimin dekar başına 4 tondan 7 tona kadar yükselmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarda ekilen havuç, üreticisini yüksek verimiyle sevindirdi. Hasadına başlanan havuçta, geçen senelerde ortalama 2-4 ton olan dekar başına verimin bu yıl 4-7 tona kadar yükselmesi çiftçileri mutlu etti. Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, ilçelerinde genellikle sofralık havuç ekimi yapıldığını, bu yıl alınan verimin yükseldiğini söyledi.